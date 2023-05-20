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شكر على تعاز من أبناء المرحوم الحاج عبد الله علي الطورة بوفاة والدتهم

منذ 4 ساعات
شكر على تعاز من أبناء المرحوم الحاج عبد الله علي الطورة بوفاة والدتهم

نتقدم نحن أبناء المرحوم الحاج عبدالله علي الطوره بوافر الشكر وعظيم الامتنان إلى كل من تفضل بمواساتنا بفقيدتنا الغاليه والدتنا المرحومه الحاجه حليمه سالم ظاهر الطوره أرملة المرحوم الحاج عبدالله علي الطوره ( أبو أيمن) سواء كان بالحضور شخصياً أو بالاتصال هاتفياً أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي .
فقد كان لذلك أكبر الأثر في تخفيف الحزن وألم الفراق ،وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حسن اخلاقكم ومشاعركم النبيله .

جزاكم الله خير الجزاء وجعله في موازين اعمالكم .
شكر الله سعيكم جميعاً ولا أراكم الله مكروهاً بعزيز .

تغمد الله فقيدتنا الغالية بواسع رحمته ورضوانه وأسكنها فسيح جنانه إنه على كل شيء قدير .
وإنا لله وإنا إليه راجعون.


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