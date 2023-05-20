هيئة تنشيط السياحة تطلق حملة تسويقية للأردن في معرض كان الدولي للأفلام

وطنا اليوم – أطلقت هيئة تنشيط السياحة حملة تسويقية للاردن ضمن معرض كان الدولي للأفلام والذي يقام خلال الفترة 16-27 ايار الحالي في مدينة كان الفرنسية .

مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات اكد على أهمية الحملة التسويقية للمملكة في مثل هذه الفعاليات مبينا انه من المتوقع حضور اكثر من 80 الف شخص من صناع الأفلام و مخرجين و ممثلين و صحفيين باعتبار معرض كان الدولي للافلام من أهم معارض الأفلام الدولية.

واضاف عربيات إن الهيئة تسعى إلى الاستثمار في إمكانيات الأردن الهائلة ليكون وجهة عالمية لتصوير الأفلام.

وأشار عربيات إلى أن صناعة الأفلام العالمية صناعة ضخمة تقدر بثمانية وثمانين مليار دولار سنوياً، تتنافس هيئات الأفلام في العالم لاستقطاب جزء منها لبلدانها نظراً لما تعود به من فوائد اقتصادية كبيرة مباشرة وغير مباشرة وخلق فرص عمل جديدة في القطاع السياحي وتوزيع عائدات السياحة لتشمل مناطق أوسع في الأردن .

وقال ايضا إن عائدات صناعة الأفلام في الأردن تجاوزت خلال السنوات العشر الماضية أكثر من 150 مليون دينار أردني وساهمت بتوفير الاف الوظائف .

وأضاف أن هذا الحملة ستساعد في الترويج للأردن كوجهة سياحية عالمية مستفيدة من الأفلام التي صورت في الاردن وحققت شهرة عالمية واسعة .

وبين عربيات بأن صناعة الأفلام تسهم بشكل هائل بالترويج للبلد الذي يتم تصويرها فيه وهناك أمثلة عديدة لبلدان حققت قفزات سياحية غير مسبوقة بسبب تصوير فيلم فيها، مثل نيوزيلندا التي ارتفعت فيها عائدات السياحة إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار في العام 2014 بعد أن صورت فيها سلسلة أفلام “هوببيت”.

وأكد عربيات بأن الحملة الإعلانية التسويقية جاءت لتمكين الأردن من الاستفادة بشكل حقيقي من الفرص المهمة التي يتيحها تصوير الأعمال الفنية المختلفة فيه والتي يمكن استثمارها من خلال تصميم مسارات سياحية حول المواقع التي صورت فيها وبما يقدم تجربة سياحية مختلفة ويساهم في استقطاب المزيد من السياح.

ونوه عربيات أن هيئة تنشيط السياحة قامت باستضافة العديد من شركات الانتاج من هوليوود وبوليوود في السنوات السابقة لتشجيعها على تصوير عدد أكبر من الافلام في الاردن، من خلال توفير حوافز لمنتجي الأفلام كما دعمت هيئة تنشيط السياحة جهود الهيئة الملكية الأردنية للأفلام في عملها في الاردن وترويجها للمملكة في الخارج من خلال المهرجانات السينمائية العالمية بما فيها مهرجان كان.