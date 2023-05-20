القيسي يطلع على واقع حال المواقع السياحية والأثرية والمخيمات السياحية في وادي رم

وطنا اليوم – اطلع وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، خلال زيارة ميدانية الى وادي رم، امس الجمعة، على واقع حال المواقع السياحية والأثرية، والمخيمات السياحية والمسارات السياحية بالمنطقة، كما زار خلال الجولة التي رافقه بها أمين عام الوزارة الدكتور عماد حجازين، ومدير عام دائرة الآثار العامة الاستاذ الدكتور فادي بلعاوي، ومفوض المدينة والإقليم في سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة عبدالله النجادات، ومدير إدارة الشرطة السياحية العقيد فراس رشيد، والمستشار هشام العبادي، ميدان الشيخ زايد لسباقات الهجن.

وأكد الوزير القيسي، أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات المختصة من القطاع العام والخاص، للنهوض بالواقع السياحي بالمنطقة، واستقطاب المزيد من السياح لزيارتها.

ولفت الوزير القيسي، خلال زيارته عدداً من المخيمات السياحية بمنطقة الديسة ومنطقة وادي رم، الى أهمية العمل على تطوير الخدمات المقدمة للسياح بالصورة التي تليق بالأردن، مبيناً ضرورة إشراك أبناء المجتمعات المحلية بالمشاريع السياحية لتعم الفائدة على جميع سكان المنطقة.

وأشار الى سعي الوزارة الحثيث وبالتعاون مع سلطة منطقة العقبة والجهات المعنية الأخرى، الى وضع الحلول للتحديات التي تواجه المنطقة والمخيمات السياحية ومشغليها في منطقة وادي رم، مثمناً الدور الكبير للجهات الأمنية وجهودها في خلق بيئة سياحية آمنة.

ووجه الوزير القيسي، خلال زيارته لميدان الشيخ زايد لسباقات الهجن، الى ضرورة تطويره وضمان جاهزيته في جميع الأوقات ليكون منتجاً سياحياً يعكس الصورة الحضارية للمملكة بشكل عام والمنطقة بشكل خاص.

والتقى الوزير القيسي خلال جولته، عدداً من الزوار والسياح بمنطقة وادي رم، واستمع لملاحظات ومقترحات مشغلي المخيمات السياحية.