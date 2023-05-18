بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

كيف أصبح جوجل طبيبًا غير مرخص في الأردن

18 مايو 2023
كيف أصبح جوجل طبيبًا غير مرخص في الأردن

وطنا اليوم:يندفع الكثير من المواطنين للتوجه الى الصيدلي أو مستودعات الأدوية مباشرة للحصول على دواء يحتاجه في حالة إصابته بمرض ما ، بدلا من التوجه الى الطبيب المختص لتشخيص حالته المرضية ثم منحه الدواء المناسب من خلال وصفة طبية.
هذه الظاهرة باتت مؤشرا مقلقا يستوجب الوقوف على أسبابه ، خاصة أنها تمس صحة المواطن ، المثقل في ذات الوقت بأعباء اقتصادية سببتها جائحة كورونا فيما مضى ، وزادت من ثقلها الأعباء الاقتصادية التي تبعتها.
“200 % بل وأكثر يتوجهون الينا لشراء الدواء رافضين التوجه الى الطبيب المختص ومعللين ذلك بسبب ارتفاع أجور الأطباء ” بحسب ما أكده أحد موزعي الأدوية في المملكة.
وأضاف أن نسبة كبيرة من المواطنين “تهرب” من تكاليف كشفية الطبيب نظرا لارتفاعها ، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة ، مطالبا الأطباء أن يكون لهم دور اجتماعي للوقوف الى جانب المرضى ذوي الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
أخصائي صيدلة ومالك صيدلية بذات الوقت أوضح أن الصيدلاني أصبح عمليا يحل مكان الطبيب نظرا لوجود نسبة كبيرة من المواطنين تراجع الصيدلية مباشرة وذلك بسبب ارتفاع أجور الأطباء .
” محرك البحث جوجل أصبح هو طبيبي” بحسب أحد المرضى الذي بين ارتفاع أجور الأطباء أرهقتنا الأمر الذي دفع الى تشخيص حالتي من خلال محرك البحث جوجل ومن ثم عرضها على الصيدلي لشراء الدواء المناسب لي


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

13:51

النفط العراقي يصل إلى الأردن بعد شهرين من التوقف

13:46

الاوصياء على الشعب الاردني

13:39

قمة جدة .. غياب زعماء المغرب والجزائر وعُمان والإمارات والكويت والسودان… وحضور الأسد

13:28

الملك يصل جدة للمشاركة في القمة العربية 32

13:25

وفيات الجمعة 19-5-2023

11:47

11 اردنيا ضمن قائمة الـ101 الأكثر تأثيراً في صناعة السينما

11:27

الجمال والحلاوة…. صحوت باكرًا وبذهني أن أكتب

11:22

وفاة الصحفي الأردني إسلام الحوامدة

11:15

الملك يتوجه إلى ⁧‫السعودية‬⁩ للمشارك في القمة العربية

11:10

طقس العرب: نهاية أسبوع مناسبة لكافة النشاطات والرحلات

10:59

بعضها خطير.. سيناريوهات ترسم مستقبل السودان

10:41

إيران تعدم 3 ناشطين شاركوا بالاحتجاجات.. تجاهلت دعوات واشنطن لإنقاذهم

وفيات

وفيات الجمعة 19-5-2023وفاة الصحفي الأردني إسلام الحوامدةوفيات الخميس 18-5-2023تنويه من المحامي هارون الطورة بخصوص مكان تقبل العزاء بوفاة والدتهوفيات الأربعاء 17-5-2023