كيف أصبح جوجل طبيبًا غير مرخص في الأردن

وطنا اليوم:يندفع الكثير من المواطنين للتوجه الى الصيدلي أو مستودعات الأدوية مباشرة للحصول على دواء يحتاجه في حالة إصابته بمرض ما ، بدلا من التوجه الى الطبيب المختص لتشخيص حالته المرضية ثم منحه الدواء المناسب من خلال وصفة طبية.

هذه الظاهرة باتت مؤشرا مقلقا يستوجب الوقوف على أسبابه ، خاصة أنها تمس صحة المواطن ، المثقل في ذات الوقت بأعباء اقتصادية سببتها جائحة كورونا فيما مضى ، وزادت من ثقلها الأعباء الاقتصادية التي تبعتها.

“200 % بل وأكثر يتوجهون الينا لشراء الدواء رافضين التوجه الى الطبيب المختص ومعللين ذلك بسبب ارتفاع أجور الأطباء ” بحسب ما أكده أحد موزعي الأدوية في المملكة.

وأضاف أن نسبة كبيرة من المواطنين “تهرب” من تكاليف كشفية الطبيب نظرا لارتفاعها ، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة ، مطالبا الأطباء أن يكون لهم دور اجتماعي للوقوف الى جانب المرضى ذوي الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

أخصائي صيدلة ومالك صيدلية بذات الوقت أوضح أن الصيدلاني أصبح عمليا يحل مكان الطبيب نظرا لوجود نسبة كبيرة من المواطنين تراجع الصيدلية مباشرة وذلك بسبب ارتفاع أجور الأطباء .

” محرك البحث جوجل أصبح هو طبيبي” بحسب أحد المرضى الذي بين ارتفاع أجور الأطباء أرهقتنا الأمر الذي دفع الى تشخيص حالتي من خلال محرك البحث جوجل ومن ثم عرضها على الصيدلي لشراء الدواء المناسب لي