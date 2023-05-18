كنانة يرعى احتفال أكاديمية الاتفاق الدولية بتخريج الفوج السادس عشر من طلبة الثانوية العامة

وطنا اليوم:مندوبا عن أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، رعى مدير إدارة الامتحانات والاختبارات الدكتور محمد كنانة احتفال أكاديمية الاتفاق الدولية بتخريج الفوج السادس عشر من طلبة الثانوية العامة للعام ٢٠٢٣.

وقال مدير أكاديمية الاتفاق عبد المجيد العبادي في كلمة ألقاها خلال الحفل بحضور رئيس مجلس إدارة الأكاديمية المهندس علي أبو فارة وعدد كبير من أولياء الأمور والطلبة إنه لمن يمن الطالع أن يتزامن احتفالنا بتخريج الفوج السادس عشر مع احتفالات الوطن وأبناء الوطن بعيد الاستقلال السابع والسبعين للمملكة الأردنية الهاشمية، والذي أرسى قواعده ملوك بني هاشم وعلى رأسهم معزز الاستقلال جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم، فكل عام وقائد الوطن والوطن والشعب الأردني وجيشنا العربي وأجهزتنا الأمنية بخير وأنتم بخير.

وأضاف أن الأكاديمية وهي تعبر عامها الثامن عشر على نشأتها ، أخذت على عاتقها أن تقدم الخدمة التربوية والتعليمية المميزة ، ل ۲۰۸۱ طالباً وطالبة في مئة شعبة صفية في البرنامجين الوطني والدولي، يقوم على تدريسهم ٢١٧ معلماً ومعلمة وإدارياً و وظيفة مساندة أخرى.

وأعرب عن شكره لأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية لجهودهم التي بذلوها ويبذلونها خدمة للعملية التربوية والتعليمية.

وخاطب الطلبة الخريجين مبينًا أنهم يغادرون اليوم بيتهم الثاني أكاديمية الاتفاق الدولية والتي احتضنت الكثير منهم لمدة 14 عاماً ، يغادرونها اليوم وهم يعبرون عالماً جديداً إلى الجامعات لاستكمال دراستهم، مباركا لهم تخرجهم.

من جانبهم، أعرب الطلبة الخريجون في كلمة ألقاها نيابة عنهم كل من فارس مسعود ودانا الخطيب ويوسف أبو أصبع وزينة القاضي وغنى نصيرات عن تقديرهم لإدارة الأكاديمية والهيئة التدريسية فيها لجهودهم المتواصلة وبذلهم كل ما بوسعهم ليتمكن الطلبة من تحقيق الإنجازات والتفوق، بالإضافة إلى تقديرهم للأهالي الذين سهروا الليالي لتوفير الأجواء الملائمة ليحصل أبناؤهم التفوق الدراسي .

واشتمل الحفل الذي أقيم مساء اليوم الخميس في قاعة مسرح جامعة العلوم التطبيقية على فقرات نشيد الاتفاق وموكب الخريجين وكورال الخريجين (أوبريت)وتسليم الراية ودبكة الخريجات وأوبريت (بكتب اسمك يا بلادي) ودبكة الخريجين، وتكريم المعلمين والمعلمات.

وفي ختام الحفل وزع مندوب راعي الحفل بحضور رئيس مجلس إدارة الأكاديمية المهندس علي أبو فارة الشهادات على الطلبة الخريجين.