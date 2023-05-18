دودين: على سوريا إعادة ترتيب أمورها الداخلية

وطنا اليوم:قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الأسبق صخر دودين، أن عودة سوريا إلى الحاضنة العربية أمر ضروري جدا، لكن لابد من إعادة ترتيبات داخل سوريا، ومؤكدا أن الأردن كان سباقا في عودة سوريا.

وأضاف دودين خلال تصريحات متلفزة الخميس، أن قمة جدة ستحمل ملفات محددة على رأسها القضية الفلسطينية، إضافة إلى ملفات اقتصادية وملفات متعلقة بالأمن الغذائي والطاقة وغيرها.

وأشار إلى إن السعودية سعت الى تصفير المشاكل العالقة بينها وبين دول الجوار، مما ساعد على لم الشمل بين الدول العربية.

وشدد دودين أنه على سوريا إعادة ترتيبها أمورها الداخلية، كعبء اللجوء والمخدرات التي أصبحت تؤرق دول الجوار والمنطقة، إضافة إلى مكافحة الإرهاب لضمان عدم عودته.

ورأى أن مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد في قمة جدة، دليل على عودة سوريا إلى مقعدها المستحق، وهذا بداية حقيقية لعودتها إلى الحضن العربي.

وحول القضية الفلسطينية، قال دودين إننا سنشهد حولا مختلفة خصوصا أنها القضية المركزية الأولى للامة العربية، والأردن بشكل خاص.

وبين أن القضية الفلسطينية تأخذ منحنى خطير جدا في الوقت الحالي، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لحل الصراع