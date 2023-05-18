إرادة يعين أمين عام لشؤون المغتربين

وطنا اليوم – عين حزب ارادة محمد المعايطة امينا عام لشؤون المعتربين ، وجاء في تغريدة نشرها الحزب بان

محمد صايل المعايطة، تم تكليفه أمينا عاما لشؤون المغتربين والذين من حقهم المشاركة في الأحزاب حسب القانون، سيقوم المعايطة بعملية التواصل والاتصال بين المغتربين الأردنيين وتشجيع إسهامات المغتربين ومشاركتهم..