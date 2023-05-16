من هي المواقع التي وصفها الناطق الإعلامي باسم الضمان الإجتماعي بانها (أم الشلن) وتستخدم الإثارة الرخيصة؟

وطنا اليوم – خاص- نشر الناطق الاعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي انس القضاة حديثاً اثار استهجان متابعيه ، اتهم فيه القضاة بعض المواقع الاخبارية التي تنتقد بعض قرارات مدير الضمان الاجتماعي واضفاً بعض المواقع بانها امتهنت اسلوب الإثارة الرخيصة .

وجاء حديث القضاة تعليقا على اخبار نشرتها بعض المواقع الاخبارية تضمنت عناوين اعتبرها القضاة (رخيصة) على حد تعبيره ، وقال القضاة في حديثه :

بعض المواقع الإخبارية امتهنت أسلوب الإثارة الرخيصة لجلب المشاهدات، لكنها لا تدري بأن مجرد قراءة تفاصيل خبرها مرة واحدة كفيل بأن يجعل القارئ يمحو صفحتها من سجل مشاهداته…

الخبر المرفق هو لأحد المواقع الإخبارية (أم الشلن) ومفاده أن المؤسسة تتسبب بإحباط الناس بسبب ما قررته وصدم الجميع!! ولكنك عندما تفتح الخبر وتقرأ تفاصيله ستُصدم بالفعل، لكن ليس من قرار المؤسسة بل من أنه لا علاقة للخبر بعنوانه، ذلك أن الخبر يتمثل بإعلان المؤسسة لجمهور متعامليها أنها ستوقف خدماتها الإلكترونية لمدة (٣) ساعات لإجراء أعمال صيانة! فأين الصدمة وأين الإحباط!

أما الخبر الثاني فقد انتقل عن طريق موقع آخر تواصل معي من خلال إذاعته باتصال هاتفي قبل أيام للحديث عن التقاعد المبكر، وكان من ضمن ما أثير في المكالمة هو تبعات عودة صاحب راتب التقاعد المبكر الى العمل بشكل مخالف دون الاشتراك في الضمان، حيث شرحت للمقدم مطولاً تبعات ذلك ومن ضمنها استرداد الرواتب المدفوعة للمتقاعد مع الفائدة، فقال أنه قد يعمل بالخفية حيث أجبته أن المشكلة ستكون أكبر عليه اذا ما كانت مدة المخالفة طويلة لأن ذلك سيؤدي إلى تراكم المخالفات ووصفتها “بعفوية” بأنها قد تؤدي إلى (خراب بيته).

إلا أنني فوجئت بأن هذا الموقع قد نشر خبراً بعنوانٍ مستفز يقول فيه (عقوبات ضخمة وخراب بيوت الضمان تحذر المستفيدين) فاستل من حديثي عنواناً مستفزاً للقراء جذباً لمزيد من المشاهدات مع أن حديثي كان نصحاً وليس تحذيراً، وبالرغم من استجابتهم لاتصالي وتعديل الخبر الا أنه كان قد انتشر كالنار في الهشيم وتم عمل ڤيديو لهذا الخبر مصحوباً بموسيقى تصويرية تثير التوتر مع قراءة الخبر… ولكم احترمت بعض المواقع التي نقلت الخبر بطريقة احترافية دون إثارة..

ولعل هذا ما يدعونا بحق إلى التمحيص؛ ممن نستقي الخبر ولمن نُعطيه.