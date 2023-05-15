الروابدة يؤكد على أهمية تمسك الأردنيين بالهوية الوطنية ونبذ الهويات الفرعية

وطنا اليوم – في إطار المشاورات التي تجريها جماعةعمان لحورات المستقبل

مع الشخصيات العامة من أصحاب الخبرة والتجربة الوطنية، التقى وفد من الجماعة برئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤف الروابدة حيث اكد الروابدة على ضرورة ان تركز الجماعة خلال عملها في المرحلة القادمة على بناء الوعي حول التحديات التي تواجه الأردن، مع التأكيد على أهمية تمسك الأردنيين بالهوية الوطنية ونبذ الهويات الفرعية لان هذة الهويات الفرعية تنمو على حساب الهوية الوطنية وتضعفها.

كما جرى حوار حول الحياة الحزبية في الأردن والفرق بين الاحزاب البرامجية الاحزاب العقائدية، وضرورات ان تكون الاحزاب نابعة من الناس ملبية لحاجاتهم،وأن تترجم الاحزاب حاجات الناس وتطلعاتهم ببرامج عمل قابلة للتطبيق.

كما جرى حديث عن أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية و المسيحية في القدس، وعن تعلق الهاشميين بالقدس.

كما أكد الروابدة على مركزية دور أردني بحل الازمة السورية.