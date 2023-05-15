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زيادين يثير منصات التواصل : الشرفات وصف 600 عضو في حزب الدولة المدنية بالدواعش والمثليين .. لن نقاضي الشرفات وعباراته قد تذهب به الى أمن الدولة

منذ 3 ساعات
زيادين يثير منصات التواصل : الشرفات وصف 600 عضو في حزب الدولة المدنية بالدواعش والمثليين .. لن نقاضي الشرفات وعباراته قد تذهب به الى أمن الدولة

 

 

وطنا اليوم – تحدث النائب السابق قيس زيادين، خلال استضافته على إحدى النقاشات التواصلية في تطبيق تويتر، حول السجال الذي دار بين بعض اعضاء الحزب المدني الديموقراطي ومناصريه وبين عضو حزب الميثاق طلال الشرفات حيث اشار زيادين الى استخدام الشرفات وصف دواعش ومثليين ضد اعضاء المدني الديموقراطي .

وقال زيادين “لم أرَ كلاماً سياسياً في مقالات طلال الشرفات إنما تُهم مغلفة”، مُضيفاً أن الشرفات وصف 600 عضو في حزب الدولة المدنية بالدواعش والمثليين.
وأضاف الزيادين، أن الحزب اتّخذ قراراً بعدم مقاضاة الشرفات، منوهاً إلى أن الأوصاف التي وردت في مقالات الشرفات تعد سقطة

وتابع زيادين، أن الشرفات عيّن نفسه وصياً على الأردنيين، داعيًا الشرفات التوجّه إلى القضاء إذا كان يملك أدلة على ما تحدث بهِ عِوضاً عن كتابتها في المقالات.

وأشار زيادين إلى أن بعض الأوصاف والتهم التي تحدّث بها الشرفات تذهب بهِ إلى محكمة أمن الدولة

 


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