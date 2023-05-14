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موسى المعايطة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للإنتخاب لبرنامج مسارات : – 26 حزبا وفقت أوضاعها مع انتهاء المدة القانونية لتصويب أوضاع الأحزاب – هناك اقبال واضح على العمل الحزبي بين الشباب والمواطنين

منذ 4 ثواني
موسى المعايطة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للإنتخاب لبرنامج مسارات : – 26 حزبا وفقت أوضاعها مع انتهاء المدة القانونية لتصويب أوضاع الأحزاب – هناك اقبال واضح على العمل الحزبي بين الشباب والمواطنين

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