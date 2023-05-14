وطنا اليوم – استهجن النائب صالح العرموطي صمت الحكومة الاردنية على تصريحات المرشحة لشغل موقع السفيرة الامريكية في الاردن يائيل لمبرت امام الكونغرس الامريكي حول ملف الاسيرة المحررة احلام التميمي ، وكذلك التصريحات التي وصفت فيها القدس بجبل الهيكل، اضافة الى تصريحاتها بان مقعد الاردن لا زال شاغرا في منتدى النقب ، متسائلا هل طلبت الحكومة الاردنية توضيحات من الخارجية الامريكية حول هذه المواقف والاراء ؟ الا تستدعي تلك التصريحات رفض ترشيح السفيرة الجديدة من قبل الحكومة الاردنية نظرا لعدم التزامها بالاعراف و البروتوكولات الدبلوماسية؟

واضاف العرموطي: ان تصريحات السفيرة غير مقبولة على الاطلاق نظرا لعدم التزامها بالقواعد الدبلوماسية بعد ان صرحت انها ستقوم بالضغط على الحكومة الاردنية لتسليم المواطنة احلام التميمي بكافة الوسائل دون استخدام المساعدات الامريكية كورقة ضغط، مشيرا الى ان احلام التميمي صدر قرار قضائي من قبل محكمة التمييز بعدم تسليمها بعد صدور قرار قضائي من محاكم الصلح و الاستئناف ايضا .

وتساءل العرموطي كيف سمحت الحكومة الاردنية بمرور تلك التصريحات دون رد واضح و بائن من قبل وزارة الخارجية ولماذا لم ترسل احتجاجا رسميا على تلك التصريحات ؟.