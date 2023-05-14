بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

العرموطي : كيف سمحت الحكومة الاردنية بمرور تلك التصريحات دون رد

منذ 4 ثواني
العرموطي : كيف سمحت الحكومة الاردنية بمرور تلك التصريحات دون رد

 

 

وطنا اليوم – استهجن النائب صالح العرموطي صمت الحكومة الاردنية على تصريحات المرشحة لشغل موقع السفيرة الامريكية في الاردن يائيل لمبرت امام الكونغرس الامريكي حول ملف الاسيرة المحررة احلام التميمي ، وكذلك التصريحات التي وصفت فيها القدس بجبل الهيكل، اضافة الى تصريحاتها بان مقعد الاردن لا زال شاغرا في منتدى النقب ، متسائلا هل طلبت الحكومة الاردنية توضيحات من الخارجية الامريكية حول هذه المواقف والاراء ؟ الا تستدعي تلك التصريحات رفض ترشيح السفيرة الجديدة من قبل الحكومة الاردنية نظرا لعدم التزامها بالاعراف و البروتوكولات الدبلوماسية؟

واضاف العرموطي: ان تصريحات السفيرة غير مقبولة على الاطلاق نظرا لعدم التزامها بالقواعد الدبلوماسية بعد ان صرحت انها ستقوم بالضغط على الحكومة الاردنية لتسليم المواطنة احلام التميمي بكافة الوسائل دون استخدام المساعدات الامريكية كورقة ضغط، مشيرا الى ان احلام التميمي صدر قرار قضائي من قبل محكمة التمييز بعدم تسليمها بعد صدور قرار قضائي من محاكم الصلح و الاستئناف ايضا .

وتساءل العرموطي كيف سمحت الحكومة الاردنية بمرور تلك التصريحات دون رد واضح و بائن من قبل وزارة الخارجية ولماذا لم ترسل احتجاجا رسميا على تلك التصريحات ؟.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

21:11

وكالة الأناضول: أردوغان حصل على 53% وكليتشدار أوغلو 40% بعد فرز 30% من الأصوات

20:54

ورش عمل حول ثقافة الجودة في “تمريض” عمان الاهلية

20:53

أ.د. بدرخان “آداب” عمان الاهلية تقدم ورقة بحثية هامة في المؤتمر التربوي الدولي

20:52

أسرة عمان الاهلية تهنىء بمناسبة تخرُّج الأميرة سلمى

20:50

إعلان شعار عيد الاستقلال السابع والسبعين

20:19

ميدالية ذهبية ثانية للأردن بالدوري العالمي للكراتيه

20:12

محاكمة سيدة أهانت شخصا وجرته كـ الكلاب في عمان

20:04

إطلاق اسم تيريز هلسة على أحد شوارع مدينة رام الله

19:57

الأردن يشارك بالاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية

19:32

الأزمات: نعمل على تطوير الخطة الوطنية للتعامل مع الزلازل

19:12

الحكومة تغطي تكاليف مترتبة على صحيفتي الرأي والجوردان تايمز

19:08

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

وفيات

وفيات الأحد 14-5-2023وفيات الجمعة 12-5-2023وفيات الخميس 11-5-2022وفيات الأربعاء 10-5-2023رئيس الوزراء ينعى الدكتور عارف البطاينة