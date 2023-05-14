توضيح مهم من التربية حول مواعيد التقويم المدرسي

وطنا اليوم:نفت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، أن يكون قد جرى أي تعديل على مواعيد التقويم المدرسي.

وأكد الوزارة، أنه بناءً على التقويم المعتمد فإن موعد الاختبارات التحصيلية لنهاية الفصل الدراسي الثاني لطلبة مرحلة التعليم الأساسي وطلبة المرحلة الثانوية / الصف الحادي عشر يبدأ يوم الأربعاء 7/6/2023 ولغاية يوم الاثنين 26/6/2023.

وعليه فإن العطلة الصيفية ستبدأ يوم الثلاثاء 27/6/2023.

أما في ما يخص موعد الاختبارات التحصيلية النهائية للفصل الدراسي الثاني لطلبة المرحلة الثانوية / الصف الثاني عشر فإنه يبدأ يوم الأربعاء 17/5/2023 ولغاية يوم الأحد 4/6/2023