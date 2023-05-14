بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

توضيح مهم من التربية حول مواعيد التقويم المدرسي

منذ 5 ثواني
توضيح مهم من التربية حول مواعيد التقويم المدرسي

وطنا اليوم:نفت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، أن يكون قد جرى أي تعديل على مواعيد التقويم المدرسي.
وأكد الوزارة، أنه بناءً على التقويم المعتمد فإن موعد الاختبارات التحصيلية لنهاية الفصل الدراسي الثاني لطلبة مرحلة التعليم الأساسي وطلبة المرحلة الثانوية / الصف الحادي عشر يبدأ يوم الأربعاء 7/6/2023 ولغاية يوم الاثنين 26/6/2023.
وعليه فإن العطلة الصيفية ستبدأ يوم الثلاثاء 27/6/2023.
أما في ما يخص موعد الاختبارات التحصيلية النهائية للفصل الدراسي الثاني لطلبة المرحلة الثانوية / الصف الثاني عشر فإنه يبدأ يوم الأربعاء 17/5/2023 ولغاية يوم الأحد 4/6/2023


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

10:47

وفاة عشريني غرقا في بركة زراعية بمنطقة كريمة

10:39

العرجان يقدم مسارات البادية بمؤتمر جامعة آل البيت

10:33

صور فرار الإسرائيليين من صواريخ المقاومة تُشعل مواقع التواصل

10:24

هل أخطأ الشيخ الأزهري عندما أذن للأندونيسيين بأن يحملوه فوق رؤوسهم؟

09:59

وفيات الأحد 14-5-2023

09:57

السعايدة: الطاقة والمعادن تلتقي وكالات الغاز في الكرك وتتفقد مستويات الاشعاع في المملكة

09:56

خبير بالشأن الاسرائيلي:الاحتلال سيعيد مجددا تقييم مقارباته العسكرية والإستراتيجية إزاء غزة

09:53

نتائج مبشرة لمشروع التنقيب عن الذهب والزنك والنحاس في وادي عربة

09:47

رصد مركبة تسير بسرعة (215) على الطريق الصحراوي

09:40

السجن 15 سنة بحق تاجر مخدرات في البادية الشمالية

09:29

جدل لائحة أجور الأطباء يتصاعد .. والتأمين تحذر من ارتفاع الاقساط

09:18

وفاة ثلاثيني بتدهور صهريج فيول على طريق الشيدية

وفيات

وفيات الأحد 14-5-2023وفيات الجمعة 12-5-2023وفيات الخميس 11-5-2022وفيات الأربعاء 10-5-2023رئيس الوزراء ينعى الدكتور عارف البطاينة