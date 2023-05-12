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الأمن العام يحذر من الرياح المثيرة للغبار

منذ 3 ساعات
الأمن العام يحذر من الرياح المثيرة للغبار

وطنا اليوم:دعت مديرية الأمن العام، اليوم الجمعة، إلى أخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة محذرة من تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية والمناطق الصحراوية، بسبب الرياح المثيرة للغبار.
وأهابت المديرية بضرورة الاحتفاظ بالعلاجات الخاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي والربو والحساسية.
وأكدت المديرية على ضرورة اتباع إرشادات رجال الأمن العام المنتشرين على الطرقات للدلالة ومد يد العون والمساعدة، وعدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ (911) إذا دعت الحاجة لذلك


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