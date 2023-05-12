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الأردن يرحب باتفاق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

منذ ساعة واحدة
الأردن يرحب باتفاق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

وطنا اليوم:رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بتوقيع القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، على اتفاق مبادئ أولي في جدة، برعاية من المملكة العربية السعودية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة.

وأعربت الوزارة عن أملها بأن يمثل الاتفاق، وما انبثق عنه من التزامات إنسانية تتصل بحماية المدنيين واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، خطوة أولى تتبعها خطوات أخرى تسهم في عودة الأمن والاستقرار للسودان الشقيق، وبما يلبّي طموحات وتطلعات الشعب السوداني الشقيق بالأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي


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