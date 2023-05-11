بلدية معان تعيد تفعيل مصنع الحاويات لتحقيق وفر مالي

وطنا اليوم:أعادت بلدية معان الكبرة تفعيل مصنع الحاويات التابع لها، وذلك لإعادة تأهيل وصيانة بعض الحاويات والعربات المستهلكة، من خلال تشغيل خطوط الانتاج في المصنع.

وقال مساعد رئيس بلدية معان للشؤون الفنية المهندس محمد جميل الشمري: إن البلدية ستقوم بترقيم الحاويات خلال برنامج جديد ومطور ستعمد حسب المنطقة والشارع بثلاثة ألوان مختلفة توزع حسب المناطق لتسهيل عملية جمع الحاويات من خلال الرقم واللون مما سيوفر على بلدية معان الكبرى عملية شراء الحاويات.

ويوفر مصنع الحاويات الذي انشأ عام 2007 في محافظة معان 14 فرصة عمل، في حين تم إعادة تأهيلة العام الماضي بكلفة وصلت إلى 400 ألف دينار، وفقا لبيانات البلدية.

في حين يقدر رئيس بلدية معان الكبرى ياسين صلاح كلفة شراء الحاوية الواحدة بـ 200 دينار