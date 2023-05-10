مطعم “عزوتي” وسط البلد مبادرة شبابية تستحق الاهتمام

وطنا اليوم – انشأ مجموعة من الشباب وطلاب الجامعات مطعم في وسط البلد بالقرب من درج اللويبدة . وتقوم فكرة المطعم الذي حمل اسم مطعم عزوتي في وسط البلد، درج اللويبدة تطلب سندويشات من صاحب المطعم وتعلق العدد الذي تريده.
والفكره التي يقوم عليها هذا المطعم يطلب فيه أحدهم سندويش مع أخرى معلقة لاحقاً للفقراء والأشخاص الذين لا يستطيعون دفع ثمنه.
فكره أعجبتني لأحد مطاعم عمان (مطعم عزوتي) في وسط البلد، درج اللويبدة تطلب سندويشات من صاحب المطعم وتعلق العدد الذي تريده
والفكره ان هذا المطعم يطلب فيه أحدهم سندويش مع أخرى معلقة لاحقاً للفقراء والأشخاص الذين لا يستطيعون دفع ثمنه..
ما اروعها من مبادرة التي تحث على فعل الخير 🤍… pic.twitter.com/9xKRyeBaXK
— فراس الماسي | Firas Almasi 💎 (@FAlmasee2) May 7, 2023