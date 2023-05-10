حزب ارادة ينعى الدكتور عارف العلي البطاينة

“يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي”.

ببالغ الحزن والأسى ينعى حزب إرادة وفاة القامة الوطنية معالي الوزير والعين الأسبق عارف سعد العلي البطاينة عم الأمين العام للحزب معالي نضال البطاينةً والذي وافته المنية اليوم الثلاثاء ، و سيوارى جثمانه الطاهر الثرى في مقبرة البارحة بمحافظة إربد يوم غد الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٥/١٠ ، وستقبل التعازي يومي الأربعاء والخميس بديوان سعد العلي البطاينة بمنطقة البارحة في محافظة إربد ، ويومي الجمعة والسبت في ديوان آل جمو في عمان.

هذا يتقدم جميع أعضاء الحزب في جميع المحافظات من زميلهم معالي الأمين العام نضال البطاينةً ومن أهل الفقيد وعشيرة البطاينة الكرام بأحر التعازي بوفاة الفقيد تغمده الله بواسع رحمته وألهمهم الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.