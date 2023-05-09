الفايز يدعو لموقف عربي فاعل لدعم صمود الشعب الفلسطيني

وطنا اليوم:دان رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، العدوان الإسرائيلي الذي استهدف قطاع غزة، فجر اليوم الثلاثاء، وأسفر عن استشهاد 13 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، وإصابة 20 على الأقل بجروح بينهم إصابات حرجة وخطيرة.

وفي بيان أصدره المجلس، اليوم الثلاثاء، قال الفايز إن هذه الهجمات البربرية والوحشية، والإرهاب الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، لن تثنيه عن مواصلة النضال من اجل التحرر والاستقلال، بل ستزيده قوة وصلابة في مواجهة الإجرام الإسرائيلي، حتى يتمكن من انتزاع جميع حقوقه وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأضاف “أن مجلس الأعيان يحيي نضال شعبنا الفلسطيني، الذي لن يتوانى يوما عن تقديم قوافل الشهداء، وفي دفاعه وتصديه بصدره العاري عن ارضه وثوابته الوطنية، حتى تحقيق الاستقلال، وفي الدفاع عن قدسنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، ومنع قوات الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين من تدنيسها”.

وأكد رئيس مجلس الأعيان أن سكوت المجتمع الدولي عن هذه الممارسات الهمجية والعنصرية الإسرائيلية، والتدمير والقتل الممنهج الذي يمارس بحق شعبنا الفلسطيني ومقدساتنا، وقتل الأبرياء والنساء في فلسطين، هو وصمة عار في جبين الإنسانية، وجرائم حرب يجب عدم السكوت عنها.

وأوضح أن مجلس الأعيان يؤكد دعمه المطلق، لجميع الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني، دفاعا عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، مؤكدا ضرورة وجود موقف عربي ودولي فاعل لدعم صمود الشعب الفلسطيني، ومساندة الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك على مختلف الأصعدة، نصرة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وفي دفاع جلالته عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ومنع تهويدها.

وأضاف “أن حق شعبنا في فلسطين حق مقدس، ولا تنازل عنه مهما طال الزمن، ومهما استمرت الأعمال البربرية والهمجية الإسرائيلية ومجازرها الوحشية”