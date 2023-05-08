شكر على تعازٍ

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّر الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إليه راجعون، أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ) صدق الله العظيم.

تتقدم قبيلة بني حميدة عامة و عشائر اللوانسه خاصه بوافر الشكر وعظيم التقدير والإمتنان لمقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني المعظم، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، حفظهما الله، لتفضلهم بانتداب معالي رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي لتقديم التعازي بالمغفور له باذن الله تعالى فقيد الوطن الكاتب والشاعر والفنان صقر فهد احمد اللوانسة مما كان له أطيب الأثر في تخفيف مصابنا الجلل.

كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة وشيوخ العشائر الاردنية والحكام الاداريين والقضاة وكبار ضباط القوات المسلحة والأمن العام والمخابرات العامة ونخص بالذكر معالي السيد مازن الفرايه وزير الداخلية على تفضله بتقديم واجب العزاء بوفاة الفقيد ومعالي السيدة هيفاء النجار وزيرة الثقافه على تعزيتها الكريمة ولجميع أبناء الاسرة الاردنيهطة الواحدة، وخاصة محافظة مادبا ولواء ذيبان والأصدقاء ولكل من قدم لنا التعزية والمواساة بوفاة فقيدنا الغالي، سواء كان بالمشاركة في تشييع جثمان الفقيد، أو بالحضور، أو الإتصالات الهاتفية، أو تقديم التعازي عبر الصحف والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الإجتماعي، الأمر الذي كان له الأثر الكبير في نفوسنا والتخفيف من مصابنا.

وإننا إذ نسأل الله تعالى أن يحفظكم جميعا ويجنبكم كل مكروه، لندعو الله العلي القدير أن يتغمد فقيدنا الغالي بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا .

شاكرين ومقدرين مشاعركم النبيلة ومشاركتكم الأصيلة داعيا المولى عز وجل أن يحفظ الاردن وطنا آمنا مستقرا وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي .

وإنا لله وإنا إليه راجعون