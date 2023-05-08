توضيح من النقل بخصوص الطائرات الجاثمة في المطار

وطنا اليوم:كشفت وزارة النقل عن الوضع القائم للطائرات الجاثمة في مطار الملكة علياء الدولي، والتي يقدر عددها بـ18 طائرة.

وبينت الوزارة أن ملكية الطائرات تعود لشركات محلية وشركات اجنبية وافراد .

وعن الأسباب قالت الوزارة إن هذه الطائرات بقيت موجودة في مطار الملكة علياء الدولي لعدة أسباب أهمها:

1- وجود ذمم مالية مترتبة على تلك الطائرات.

2- وجود قضايا مالية و/أو جمركية عليها.

3- افلاس مالكيها أو تعذر التواصل معهم.

وتقوم وزارة النقل حاليا بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالمطار (الحكومية والأمنية والخاصة والمستثمر للمطار) وبالتنسيق مع وزارة العدل / وكيل ادارة قضايا الدولة ومستشاري وزارة النقل القانونيين بالعمل المستمر من اجل انهاء مشكلة جثوم هذه الطائرات بشكل قانوني وفقا لأحكام القانون الاردني وبأسرع وقت ممكن