وطنا اليوم:كشفت وزارة النقل عن الوضع القائم للطائرات الجاثمة في مطار الملكة علياء الدولي، والتي يقدر عددها بـ18 طائرة.
وبينت الوزارة أن ملكية الطائرات تعود لشركات محلية وشركات اجنبية وافراد .
وعن الأسباب قالت الوزارة إن هذه الطائرات بقيت موجودة في مطار الملكة علياء الدولي لعدة أسباب أهمها:
1- وجود ذمم مالية مترتبة على تلك الطائرات.
2- وجود قضايا مالية و/أو جمركية عليها.
3- افلاس مالكيها أو تعذر التواصل معهم.
وتقوم وزارة النقل حاليا بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالمطار (الحكومية والأمنية والخاصة والمستثمر للمطار) وبالتنسيق مع وزارة العدل / وكيل ادارة قضايا الدولة ومستشاري وزارة النقل القانونيين بالعمل المستمر من اجل انهاء مشكلة جثوم هذه الطائرات بشكل قانوني وفقا لأحكام القانون الاردني وبأسرع وقت ممكن
توضيح من النقل بخصوص الطائرات الجاثمة في المطار
وطنا اليوم:كشفت وزارة النقل عن الوضع القائم للطائرات الجاثمة في مطار الملكة علياء الدولي، والتي يقدر عددها بـ18 طائرة.