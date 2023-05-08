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توضيح من النقل بخصوص الطائرات الجاثمة في المطار

منذ ساعة واحدة
توضيح من النقل بخصوص الطائرات الجاثمة في المطار

وطنا اليوم:كشفت وزارة النقل عن الوضع القائم للطائرات الجاثمة في مطار الملكة علياء الدولي، والتي يقدر عددها بـ18 طائرة.
وبينت الوزارة أن ملكية الطائرات تعود لشركات محلية وشركات اجنبية وافراد .
وعن الأسباب قالت الوزارة إن هذه الطائرات بقيت موجودة في مطار الملكة علياء الدولي لعدة أسباب أهمها:
1- وجود ذمم مالية مترتبة على تلك الطائرات.
2- وجود قضايا مالية و/أو جمركية عليها.
3- افلاس مالكيها أو تعذر التواصل معهم.
وتقوم وزارة النقل حاليا بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالمطار (الحكومية والأمنية والخاصة والمستثمر للمطار) وبالتنسيق مع وزارة العدل / وكيل ادارة قضايا الدولة ومستشاري وزارة النقل القانونيين بالعمل المستمر من اجل انهاء مشكلة جثوم هذه الطائرات بشكل قانوني وفقا لأحكام القانون الاردني وبأسرع وقت ممكن


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