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التربية تعلن أرقام بطاقات الجلوس لامتحان التوجيهي – رابط

منذ ساعة واحدة
التربية تعلن أرقام بطاقات الجلوس لامتحان التوجيهي – رابط

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الاثنين أرقام بطاقات الجلوس لمشتركي طلبة امتحان الثانوية العامة / الامتحان العام 2022 / 2023 عبر الرابط المنشور على موقع الوزارة . أنقر هنا
من جهته قال مصدر في وزارة التربية والتعليم إن الصعوبات التي تواجه بعض الطلبة بالحصول على أرقام الجلوس عبر الموقع هو عبارة عن تأخير بسيط مشيراً أن السبب يعود إلى الضغط الكبير على الموقع.
وأكد المصدر أنه سيتاح الرابط بشكل أسرع مع مرور الوقت.
يشار إلى أن عدد المتقدمين لامتحان الثانوية العامة ما يقارب 190 الف مشترك ومشتركة


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