ولي العهد يتابع تمرين صقور الهواشم الليلي

وطنا اليوم:مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، تابع سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأحد، تمرين “صقور الهواشم/3” الليلي، ضمن فعاليات تخريج “دورة الطيران التعبوي المتقدم/12”.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله، رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وقائد سلاح الجو الملكي العميد الركن الطيار محمد فتحي حياصات.

واستمع سمو ولي العهد إلى إيجاز قدمه قائد قاعدة الملك عبدالله الثاني الجوية حول مراحل التمرين، الذي يهدف إلى رفع مستوى الكفاءة التدريبية لدى طياري ومآمير النقل الجوي في سلاح الجو الملكي.

واشتمل التمرين، الذي نفذته مرتبات قاعدة الملك عبدالله الثاني الجوية بمشاركة مجموعة الملك عبدالله الثاني القوات الخاصة، ولواء سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان/ التدخل السريع، على عمليات التجريد الجوي والاقتحام الجوي وإنزال القوات جوا باستخدام الحبل السريع واقتحام المناطق المبنية، إضافة إلى عزل الأهداف ذات القيمة العالية وتقديم الإسناد الجوي.

ويهدف التمرين لاختبار القدرة على تنفيذ المهام المطلوبة في العمليات المشتركة بكفاءة عالية والتعامل مع الظروف الطارئة من خلال التخطيط والتنفيذ لعمليات البحث والإنقاذ القتالي مع مجموعة الملك عبدالله الثاني للقوات الخاصة الملكية.

ونقل سمو ولي العهد، تحيات جلالة القائد الأعلى للمشاركين في التمرين، مؤكدا حرص جلالته على متابعة سير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية في وحدات وقواعد سلاح الجو الملكي.

وأشاد سموه بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه التشكيلات والوحدات المشاركة في التمرين من حيث تنسيق العمليات المشتركة الليلية والمهارات العالية، ودقة إصابة الأهداف.

وفي نهاية التمرين الذي حضره عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وعدد من الملحقين العسكريين المعتمدين لدى المملكة، سلّم قائد سلاح الجو الملكي الشهادات لخريجي “دورة الطيران التعبوي المتقدم/12”