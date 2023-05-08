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التربية تطلب تعيين (2700) وهذه ابرز التخصصات

منذ 5 ثواني
التربية تطلب تعيين (2700) وهذه ابرز التخصصات

 

 

وطنا اليوم – أكدت أمين عام وزارة التربية والتعليم، د. نجوى قبيلات، أن الوزارة طلبت من ديوان الخدمة المدنية ترشيح (2700) معلم للتعيين في وزارة التربية والتعليم خلال العام الحالي.
وأضافت قبيلات  أن الوزارة قامت بتوزيع الشواغر المتوفرة حسب المديريات بعدالة، وكذلك حسب التخصصات المطلوبة، مع التركيز على تخصصات ادارة الأعمال وهندسة الحاسوب والحاسوب.
وبيّنت قبيلات أن الوزارة خصصت الشواغر المتوفرة لها بدل الإحالة على التقاعد، وذلك لتعبئة حاجتها من شواغر التخصصات التعليم المهني، نظرا لفتح تخصصات جديدة ومن ضمنها ادارة الأعمال.
وقالت قبيلات إن التعيينات تتم في الوزارة حسب المخصصات المرصودة في الموازنة العامة للدولة ووفقا لجدول التشكيلات الذي تقرّه الحكومة.

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