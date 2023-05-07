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شكر على تعازي ومواساة من عشيرة الذيب قضاة بني صخر

منذ 4 ثواني
شكر على تعازي ومواساة من عشيرة الذيب قضاة بني صخر

وطنا اليوم – تتقدم عشيرة الذيب قضاة بني صخر بوافر الشكر وعظيم الإمتنان لجميع من شاركونا واجب العزاء بوفاة فقيدنا عميد آل الذيب المرحوم الحاج منذر خازر الذيب والد كلّ من فراس وإيهاب وأيهم وخازر ، والشكر موصولا لكل الذين تحمّلوا عناء السفر والحضور للمشاركة في الجنازة أو بالحضور إلى بيت العزاء في زبدة الوسطية وعمان أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو بالهاتف ونخص بالذكر
دولة رئيس الوزراء
ورئيس هيئة الأركان
ورئيس هيئة مكافحة الفساد
وأصحاب المعالي الكرام
وزير الداخلية
ووزير الإتصالات
ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
ووزير الطاقة والثروة المعدنية
ووزير الصناعة والتجارة
ووزير العمل
وأصحاب العطوفة والسعادة من دائرة المخابرات العامة ومن النواب وأفراد الجيش العربي والأمن العام والدفاع المدني وعطوفة محافظ إربد ومن كبار رجال الدولة والسلك الديبلوماسي والوجهاء وشيوخ العشائر الأردنية والعلماء رجال الدين الأفاضل ورؤساء الجمعيات الخيرية والأنسباء والأصدقاء والأقارب .
إن مشاركتكم ومواساتكم لنا كان لها عظيم الأثر في نفوسنا وفي التخفيف من مصابنا،
راجين من الله تعالى بأن تكون مواساتكم في ميزان حسناتكم ونسأله تعالى بأن لايريكم مكروها بعزيز لديكم وبأن يمد بأعماركم ويمتعكم بموفور الصحة والعافية كما ونسأله تعالى بالرحمة والمغفرة لفقيدنا ولأمواتكم جميعا إنه كريم قريب مجيب الدعاء .


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