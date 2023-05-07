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الصحة: كوفيد-19 أصبح أشبه بالانفلونزا الموسمية

منذ 4 ثواني
الصحة: كوفيد-19 أصبح أشبه بالانفلونزا الموسمية

وطنا اليوم:كشف أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية، الدكتور رائد الشبول، عن عزم الوزارة عرض كوفيد-19 على اللجنة الوطنية للأوبئة الأسبوع المقبل لاعتماده كفيروس موسمي.
وأكد الشبول مساء الأحد، أن الأردن تجاوز جائحة كورونا واستطاع من خلال التطعيم المستمر تحصين أكبر عدد ممكن من الأشخاص، مبينا أن كوفيد-19 لم يعد يشكل خطورة كتلك التي كان يشكلها في بداية الجائحة بل أصبح أشبه بالانفلونزا الموسمية.
وأشار إلى أن الحكومة لطالما ربطت الموافقة على وقف العمل بقانون الدفاع بإعلان منظمة الصحة العالمية عن انتهاء الجائحة، وهو ما حدث بالفعل الجمعة الماضية حيث قال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إن فيروس كوفيد-19 لم يعد يعتبر حالة طوارئ صحية عالمية.
وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على وقف العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية اعتبار من تاريخ 7 أيار 2023


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