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حادث مروع في تركيا.. سيارات فوق بعضها وجثث متفحمة

منذ ساعة واحدة
حادث مروع في تركيا.. سيارات فوق بعضها وجثث متفحمة

وطنا اليوم:وقع حادث اصطدام سيارات متعددة في ولاية هاطاي جنوبي تركيا، ما أسفر عن مقتل 12 شخصًا على الأقل وإصابة 31 آخرين، من بينهم ثلاثة إصاباتهم خطيرة، حسبما أفاد مسؤولون.

اصطدام 9 سيارات وحافلتين
وأفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية أن شاحنة عبرت إلى حارات متقابلة، بعد أن فقد سائق السيطرة على عجلة القيادة في ساعة متأخرة من مساء السبت واصطدمت بتسع سيارات وحافلتين صغيرتين.
وكان العديد من المركبات متوقفة على جانب الطريق بالقرب من محطة وقود حيث كان أصدقاء وأقارب يودعون الشباب الذين يغادرون لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية.

اندلاع حرائق
من جهته، قال وزير الصحة فخر الدين قوجة إن حرائق اندلعت على طريق الإسكندرونة – أنطاكيا السريع.
كما نشر الوزير تغريدة أعلن فيها إرسال 22 سيارة إسعاف وثلاثة فرق إنقاذ طبية إلى مكان الحادث في توبوغازلي.
وكتب على تويتر ”رحم الله مواطنينا الذين فقدوا أرواحهم وأقدم تعازي لأقاربهم.. سنبذل قصارى جهدنا لضمان استعادة المصابين صحتهم في أسرع وقت ممكن”.

شاحنة تحمل أنقاض زلزال
وقالت وكالة الأنباء التركية الخاصة (ديميرورين) إن الشاحنة كانت تحمل أنقاض زلزال واصطدمت بشاحنة أخرى قبل عبور الطريق السريع حوالي الساعة السابعة مساء. بالتوقيت المحلي (1600 ت.غ).

“احترقوا حتى الموت”
ونقلت عن أحد شهود العيان قوله إن بعض القتلى احترقوا حتى الموت، فيما أظهرت صور سيارات مشتعلة، بينما حاولت فرق الطوارئ إبعاد الناس عن الحريق.
يذكر أن هاطاي واحدة من أكثر الولايات التركية تضررًا وسط 11 ولاية تركية تضررت من زلزال 6 فبراير/شباط الذي دمر أجزاء من تركيا وسوريا. ووفقًا للحكومة، توفي ما لا يقل عن 50783 شخصًا في تركيا


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