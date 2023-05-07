صندوق الائتمان: لا رفع للفوائد على المقترضين العاملين والمتقاعدين العسكريين

وطنا اليوم:أكد مدير عام صندوق الائتمان العسكري مهند شحادة على عدم رفع الفوائد للمقترضين من الصندوق العاملين والمتقاعدين.

وحسب بيان صادر عن صندوق الائتمان العسكري اليوم الأحد، فإن هذا القرار يأتي بناء على التوجيهات المستمرة من رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي بتوفير أفضل السبل وتسهيل جميع المعاملات المصرفية لرفاق السلاح العاملين والمتقاعدين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

وأكد المدير العام بأنه مهما رفع البنك المركزي من نسب الفائدة، فإن الصندوق ملتزم بنفس نسب المرابحة دون رفع للمقترضين الحاليين والجدد أيضا، وستبقى النسب البسيطة كما هي للتمويلات السكنية من 2.5 %- 3 % ومدة سداد تصل لغاية 15 سنة والتمويلات الشخصية من 3.75 %- 4 % ومدة سداد تصل لغاية 6 سنوات، وذلك تماشيا وتنفيذا للرؤية الملكية السامية ولتحقيق الغاية التي أنشئ من أجلها الصندوق بتخفيف الأعباء المالية والارتقاء بالمستوى المعيشي لرفاق السلاح وتقديم خدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بنسب مرابحة منخفضة وإجراءات سهلة وبسيطة