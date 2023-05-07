خبير مياه ينتقد اجراءات الحكومة في التعامل مع ازمة شح المياه

وطنا اليوم – دعا خبير في مجال المياه والزراعة الدكتور ذيب عويس، الحكومة الأردنية إلى تطبيق استراتيجية وطنية جيدة الانضباط لمكافحة آثار الوضع المائي الصعب في الأردن.

وتحدث عويس في نادي روتاري عمان الدولي حول معضلة ندرة المياه التي تواجه الأردن وكيفية التغلب عليها.

وقال إنه على الرغم من أن الأردن يتلقى سنويًا حوالي ثماني مليارات متر مكعب من مياه الأمطار في المتوسط، إلا أن معظمها يضيع في التبخر.

وأضاف عويس أن الحكومة الأردنية تفتقر إلى الشفافية في هذه القضية الحرجة ولم تظهر سوى القليل من التصميم لوقف سوء استخدام المياه الثمينة.

وأشار إلى أن 6.5 مليار متر مكعب (أكثر من 80٪) تُفقد في التبخر بشكل رئيسي من سطح التربة دون أي فوائد.

وأضاف عويس أن 500 مليون متر مكعب فقط تعيد تغذية خزانات المياه الجوفية ويتدفق 400 مليون متر مكعب كمجرى سطحي يُستخدم في الغالب في الزراعة المنزلية والمروية وقطاعات أخرى. وحوالي 600 مليون متر مكعب تستخدم مباشرة من قبل النباتات في المناطق البعلية للمحاصيل الحقلية والشجرية، والغابات، وشجيرات البادية، والأعشاب فيما يضيع الباقي في التبخر.