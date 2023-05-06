وزير السياحة والآثار يتفقد في زيارة ميدانية قصر الحلابات الأثري

وطنا اليوم – استمراراً لنهج الزيارات الميدانية التي تأتي للإطلاع على واقع حال المواقع السياحية والأثرية، تفقد وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، خلال جولة ميدانية، اليوم السبت، قصر الحلابات الأثري.

واطلع الوزير القيسي خلال زيارته، على أعمال التأهيل والترميم بالقصر، وعلى الخدمات التي يقدمها مركز زوار الحلابات، كما زار موقع حمام السراح وأطلع على الخدمات المقدمة لزوار الموقع.

وتفقد الوزير القيسي المتحف الموجود بالقصر، مبدياً إعجابه بالمعروضات وآلية عرض المقتنيات.

ولفت الوزير القيسي، الى الإهتمام الملكي في تطوير المواقع السياحية والأثرية وضرورة حمايتها والحفاظ عليها، وسعيهم الدؤوب منذ بداية تأسيس الدولة الى تعزيز مكانة الأردن على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وأكد الوزير القيسي، ضرورة الاهتمام بالقصور الصحراوية والحفاظ عليها لتكون نقطة جذب للسياح ومقصداً للزوار.

