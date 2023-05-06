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الحكومة توضح حول رفع سعر الطحين المدعوم المباع للمخابز

منذ 6 ثواني
الحكومة توضح حول رفع سعر الطحين المدعوم المباع للمخابز

 

 

وطنا البوم – اوضحت الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين عدم وجود تأثير لرفع سعر الطحين المدعوم المباع للمخابز من قبل الحكومة على سعر الخبز المباع للمواطنين بأي حال من الأحوال.

وقال الناطق باسم الوزارة ينال البرماوي إن سعر الطحين المدعوم مرتبط بمعادلة شهرية تتأثر بأسعار كلف الانتاج وعلى رأسها المحروقات، مشيرا إلى أن سعر الطحين المدعوم متغير شهريا لكن دون تأثير على سعر الخبز.

وأوضح أنه إذا انخفضت كلف انتاج الخبز يتم رفع سعر الطحين المدعوم لتبقى الكلفة ثابتة، واذا ارتفعت كلفة الانتاج يخفض سعر الطحين المدعوم لتبقى كلفة الخبز ثابتة أيضا.

وبين أن الأمر مرتبط بشكل كبير بتسعيرة المحروقات الشهرية الصادرة عن لجنة تسعير المحروقات، فإذا انخفضت أسعار المحروقات محليا يرتفع سعر الطحين المدعوم، لكن إذا ارتفع سعر المحروقات تنخفض أسعار الطحين المدعوم.


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