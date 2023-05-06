مؤسسة التدريب المهني تكرم عددا من المتقاعدين

وطنا اليوم-كرَّمت مؤسسة التدريب المهني اليوم السبت 6/ ايار ، منسوبيها من المتقاعدين ، وذلك في حفل أقيم في معهد السلط للتدريب المهني ، برعاية معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي والذي انتدب مدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس احمد مفلح الغرايبه

وبهذه المناسبة ألقى الغرايبه كلمة رحب فيها بالمتقاعدين، واصفاً إياهم بأنهم قدموا جهوداً متميزة خلال فترة عملهم ، وساهموا مع زملائهم بكل جِدٍّ في خدمة منظومة التدريب المهني والتقني ، وتحقيق النجاحات التي كان لها الأثر الطيب لدى المستفيدين من خدمات المؤسسة .

وقال الغرايبه : “لقد كانت لكم بصمة واضحة في تطوير منظومة التدريب المهني وتحقيق التنمية المستدامة، ونقل خبراتكم المتراكمة إلى جيل الشباب، ليستمر هذا الجيل في مواصلة العمل وحصد مزيد من الإنجازات”.

وأضاف: “وما تكريمكم اليوم إلا وفاء وعرفاناً بالجميل، وتقديراً لجهودكم المبذولة في خدمة الوطن والمواطن، وتأكيداً على حرص حكومتنا الرشيدة على تكريم أبنائها”.

ونوَّه الغرايبه ، إلى أن التقاعد مرحلة جديدة في عمر الإنسان، ويجب استغلالها في بذل مزيد من العطاء في جميع الميادين، والتعامل معها بوصفها تجربة جديدة بما فيها من متغيرات على حياة المتقاعد، مبيناً أن المؤسسة تحرص دائماً على التواصل مع منسوبيها من المتقاعدين للاستفادة من خبراتهم وتخصصاتهم سواء في مجال التدريب أو الاستشارات، مؤكداً على أن باب المؤسسة مفتوح دائماً لأي إضافات أو اقتراحات تخدم عملها.

وبين الغرايبه ، أن توجيهات سمو ولي العهد المعظم لتطوير التدريب المهني والتقني ،أعطت زخما قويا لهذا القطاع التنموي الكبير وقبل ايام اكد سموه بأن من اكبر مشاكلنا هي تجهيز الخريجين لوظائف لم تعد متاحة وقال سموه في حديثه لشباب وشابات الوطن بأن الدور عليهم وأن لا يظلموا أنفسهم باختيارتهم.

وأكد أن مؤسسة التدريب ستبقى عنوانا للجد والعمل وفق توجيهات سموه لبناء قدرات الشباب الاردني وتأهيلهم ورفد سوق العمل المحلي والاقليمي والدولي بهذه الطاقات وفق متطلبات السوق .

من جانبه ألقى المهندس سالم تيم كلمة نيابةً عن المتقاعدين جاء فيها: ” يشرفني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي المتقاعدين، أن أتقدم إليكم بالشكر الجزيل على هذا الاحتفاء والتكريم، الذي يعد شهادةَ فخر نعتز بها، وحضورُكم اليوم بلسم لآلام الفراق، راجياً من الله أن يستمر التواصل بيننا، فلقد عملنا في هذا الصرح الشامخ أحلى سنين العمر، والتي ألّفت بين قلوبنا بأسمى مشاعر الاحترام والتقدير مفعمة بأجمل الذكريات”.

وأضاف: “كان لنا شرف المساهمة بدفع عجلة سير العمل نحو ما تحقق من إنجازات كبيرة لخدمة الوطن والمواطن، تحت قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي عهده الأمين ، فالشكر لله سبحانه على كل ما تحقق وما وصل إليه هذا البلد المعطاء”.

كما تضمن الحفل كلمة ترحيبية من مديرة معهد السلط اعتزاز شنيكات عبرت فيها عن شكرها لزملائها المتقاعدين، لما قدموه من خدمات جليلة أثناء عملهم في المؤسسة ، متمنينة لهم بالتوفيق في قادم الأيام.

وفي ختام الحفل سلَّم راعي الحفل المهندس احمد الغرايبه المتقاعدين شهادات وهدايا تذكارية، وحضر الاحتفال عددا من الفعاليات الرسمية والشعبية في محافظة البلقاء