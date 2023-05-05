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شكاوى من إغلاق مركز صحي في الكرك

منذ 4 ثواني
شكاوى من إغلاق مركز صحي في الكرك

وطنا اليوم:شكا مواطنون بمنطقة المشيرفة في محافظة الكرك من إغلاق وزارة الصحة للمركز الصحي في البلدة.
وقال أحمد الضمور ، الجمعة، إن المركز الصادر قرار بإغلاقه آذار الماضي يخدم الكثير من المرضى خاصة كبار السن أصحاب الأمراض المزمنة، والأطفال.
وبحسب الضمور جاء قرار الإغلاق بعد 25 عاما من افتتاحه، والقرار الأخير يضطر المرضى للذهاب إلى المركز الصحي الشامل الذي يبعد عدة كيلومترات.


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