بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الجالية التركية في الأردن تصوت للانتخابات الرئاسية والبرلمانية

منذ ساعة واحدة
الجالية التركية في الأردن تصوت للانتخابات الرئاسية والبرلمانية

وطنا اليوم:بدأ أبناء الجالية التركية في الأردن منذ صباح اليوم التوجه إلى صناديق الاقتراع في مقر السفارة التركية بعمان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية.
ويبلغ عدد الأتراك الذي يحق لهم التصويت في الأردن بحسب اللجنة العليا للانتخابات التركية قرابة 3 آلاف ناخب.
وقالت السفارة التركية في عمان عبر فيسبوك، إن الانتخابات الرئاسية العامة والانتخابات البرلمانية للدورة الثامنة والعشرين ستجرى في السفارة بتواريخ 5-6-7 من شهر أيّار 2023 بين الساعة 09:00 و21:00، ولن تقدّم أي خدمات أو معاملات قنصلية غير متعلقة بالانتخابات في هذه التواريخ.
ويترشح للانتخابات الرئاسية الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان (69 عاما) وخصمه الرئيسي كمال كيليتشدار أوغلو (74 عاما) مرشح تحالف من ستة أحزاب معارضة تشمل اليمين القومي وصولا الى اليسار الديمقراطي ويهيمن عليه حزب الشعب الجمهوري الذي أنشأه مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

20:42

الفايز: لا خصخصة للميناء الصناعي لكن إدارته أجنبية

20:33

العدوان يستشهد بعبارة للمرحوم عبدالهادي المجالي: (انهم يريدون احزابا في الشارع ولا يريدونها في البرلمان )

20:32

احتراق مركبة على الطريق المؤدي لقلعة عجلون

20:21

شكاوى من إغلاق مركز صحي في الكرك

19:56

بتوجيهات ملكية.. العيسوي يلتقي المشاركين بمعرض المنتجات الحرفية في جرش

19:24

تشكل كثبان رملية على طريق وادي عربة باتجاه العقبة

19:13

السفيرة الأميركية : الشاورما الأردنية الأفضل في الشرق الاوسط

19:03

بعد إعلان انتهاء الجائحة رسميا .. متى سيتم وقف العمل بقانون الدفاع

18:56

رئيس النواب يرعى أعمال مؤتمر الاستثمار في إطار رؤية التحديث

17:56

الحنيطي طلب لنجل رئيس الاركان وخير الدين هاكوز اعطى

17:49

اتفاقية بين زها الثقافي وبلدية طبقة فحل لإدامة فرع “زها ” المشارع – اربد – الأغوار الشمالية

17:42

مواطن اردني يتقدم بشكوى الى هيئة الأمم المتحدة بحق الحكومة الاردنية

وفيات

وفيات الجمعة 5-5-2023وفيات الخميس 4-5-2023وفيات الأربعاء 3-5-2023د. قاسم العمرو ينعى شقيق الدكتور زهير الطاهاتوفيات الثلاثاء 2-5-2023