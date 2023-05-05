الجالية التركية في الأردن تصوت للانتخابات الرئاسية والبرلمانية

وطنا اليوم:بدأ أبناء الجالية التركية في الأردن منذ صباح اليوم التوجه إلى صناديق الاقتراع في مقر السفارة التركية بعمان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية.

ويبلغ عدد الأتراك الذي يحق لهم التصويت في الأردن بحسب اللجنة العليا للانتخابات التركية قرابة 3 آلاف ناخب.

وقالت السفارة التركية في عمان عبر فيسبوك، إن الانتخابات الرئاسية العامة والانتخابات البرلمانية للدورة الثامنة والعشرين ستجرى في السفارة بتواريخ 5-6-7 من شهر أيّار 2023 بين الساعة 09:00 و21:00، ولن تقدّم أي خدمات أو معاملات قنصلية غير متعلقة بالانتخابات في هذه التواريخ.

ويترشح للانتخابات الرئاسية الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان (69 عاما) وخصمه الرئيسي كمال كيليتشدار أوغلو (74 عاما) مرشح تحالف من ستة أحزاب معارضة تشمل اليمين القومي وصولا الى اليسار الديمقراطي ويهيمن عليه حزب الشعب الجمهوري الذي أنشأه مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك.