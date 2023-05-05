الاعتداء على محولات كهربائية في الشونة الجنوبية

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة اليوم الجمعة ان الهيئة تابعت عملية استبدال محولات كهربائية في منطقة الشونة الجنوبية – غور الاردن تعطلت نتيجة اعتداءات من قبل مجهولين.

وأضاف انه تم الايعاز لكوادر الهيئة لمتابعة إجراءات حصر الأضرار الناجمة عن الاعتداءات مع شركة توزيع الكهرباء واستبدال المحولات الكهربائية المعطلة.

وأوضح المهندس السعايدة انه تم استبدال محولين كهربائيين الاول بقدرة 250 كيلو فولت أمبير يغذي المزارع المحيطة بطريق القناة في الشونة الجنوبية ومحول ثان بقدرة 630 كيلو فولت أمبير يغذي المزارع على طريق الجسر في نفس المنطقة.

واهاب السعايدة بالمواطنين التعاون مع الهيئة في الحفاظ على النظام الكهربائي والابلاغ عن حالات الاعتداء لانعكاسها على أداء النظام الكهربائي والمحافظة على استمرارية تزويد الخدمة للمشتركين