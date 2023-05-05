المعاني : والدي كان بعثي وسجن مع الرزاز والقطامين

وطنا اليوم:كشف وليد المعاني الوزير الأسبق عن تفاصيل حياته وذكرياته خلال حديثه لبرنامج حلوه يا دنيا

وقال المعاني إنه يستذكر والده رحمة الله عليه بأنه الملهم الأول له مضيفا ان والده يعد مثله الأول .

وأضاف أن والده البعثي سجن برفقة مرضي القطامين والشخشير ووالد الرئيس عمر الرزاز، مشيرا إلى أنهم لم يتعرضوا للتعذيب بل للاحترام والتقدير.

وأشار المعاني إلى أن والده البعثي سجن مع مرضي القطامين ووالد الرئيس عمر الرزاز مؤكدا أنهم لم يتعرضوا للتعذيب وانما تم معاملتهم بالاحترام والتقدير إبان فترة اعتقالهم في القرن الماضي.