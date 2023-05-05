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صورة سعد جابر تجتاح مواقع التواصل الملفت في رصد وطنا اليوم… التعليقات النسائية ايجابية فيما ردود سلبية من الرجال

منذ ساعة واحدة
صورة سعد جابر تجتاح مواقع التواصل الملفت في رصد وطنا اليوم… التعليقات النسائية ايجابية فيما ردود سلبية من الرجال

وطنا اليوم – خاص – اجتاحت صورة وزير الصحة سعد جابر الذي قد يكون الاشهر في الاردن بعد عباراتها التي شغلت الشارع الاردني ابان جائحة كورونا .

وظهر االدكتور جراح القلب سعد جابر وزير الصحة سابقاً ورئيس الاتحاد الأردني للملاكمة بحصة تدريبيه ، اثناء تدربه على الملاكمة .

صورة جابر التي انتشرت تواصليا ًًحظيت بتعليقات رواد التواصل الاجتماعي ورصدت وطنا اليوم جانبا منها .

محمود العابد قال : شوف لو أنا مكان سعد جابر ما بدي مناصب .. من مهنته بلم مصاري خيرات الله .. يوميًّا ما بكفيه الفين ليره

 

سحر قالت في تعليق لها : لما كنا نتابع التقرير اليومي اول شي كنا نتفرج عليه ازا زعلان الحالات زادت وازا مبتسم يعني الوضع تحت السيطره يا رب  دخيلك شو كنا هبايل بحكي عن نفسي.

الناشط خليل قال :

بوكسين بعدين ينشف ويموت

 


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