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المحامي محمود محمد الدقور عضو المكتب السياسي والناطق الرسمي باسم حزب الائتلاف الوطني يعلن ترشحه لانتخابات منصب الأمين العام لحزب الائتلاف الوطني

منذ 4 ثواني
المحامي محمود محمد الدقور عضو المكتب السياسي والناطق الرسمي باسم حزب الائتلاف الوطني يعلن ترشحه لانتخابات منصب الأمين العام لحزب الائتلاف الوطني

وطنا اليوم – أعلن المحامي محمود محمد الدقور عضو المكتب السياسي والناطق الرسمي باسم حزب الائتلاف الوطني ترشحه لانتخابات منصب الأمين العام لحزب الائتلاف الوطني 
حيث ستجري الانتخابات يوم السبت المقبل.
ويعتبر المحامي محمود الدقور
من جيل الشباب الواعد والذي يحمل أفكارا برامجبة ويؤمن بالتشاركية والدور الوطني الكبير الذي سيحدثه حزب الائتلاف الوطني في مسيرة الوطن. 


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