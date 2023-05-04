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تحت شعار “لنسرَع وتيرة العمل معاً” مستشفى الجامعة الأردنية يحتفل باليوم العالمي لنظافة الأيدي

منذ 13 ثانية
تحت شعار “لنسرَع وتيرة العمل معاً” مستشفى الجامعة الأردنية يحتفل باليوم العالمي لنظافة الأيدي

وطنا اليوم – احتفالاً باليوم العالمي لنظافة الأيدي رعى مدير عام مستشفى الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور جمال ملحم، فعاليات حملة توعويّة لنظافة الأيدي، تحت شعار “لنسرع وتيرة العمل معاً”، نظمها مكتب السيطرة على العدوى.

ويأتي تنظيم هذا اليوم بمبادرة من منظّمة الصحة العالميّة لتسريع وتيرة العمل للوقاية من العدوى ومن مقاومة مضادات الميكروبات في الرعاية الصحية وبناء ثقافة من السلامة والجودة تُعطى فيها الأولوية القصوى لتحسين نظافة اليدين.

من جانبه أكد مدير مكتب السيطرة على العدوى الأستاذ الدكتور فارس البكري، في محاضرة له على هامش الحملة، على أهمية هذه الممارسة عارضاً فيديوهات طرق انتقال العدوى في مؤسسات الرعاية الصحية.

بدورها قالت اختصاصية السيطرة على العدوى غيداء حمارشة بأن أهمية دور الكوادر الصحية تكمن في كونهم أهم الشركاء مع المرضى في منع انتشار العدوى بالتوعية والتدريب المستمر على طريقة تنظيف الأيدي و في الأوقات المخصصة لذلك.

وتضمّنت الحملة تدريب الكوادر على الطريقة المثلى لاستخدام مطهر الأيدي الكحولي في نظافة الأيدي بالخطوات الصحيحة والوقت المناسب (اللحظات الخمس)، إذ تُعتبر نظافة الأيدي لدى كوادر المستشفيات من أهم طرق منع العدوى وأقلها تكلفة، ويتم هذا الإجراء إما بفرك الأيدي بمطهر الأيدي الكحولي المتواجد في أقرب نقطة للرعاية الصحية، أو غسل الأيدي بالماء والصابون.


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