برنامج الأغذية العالمي في الأردن يتسلم شحنة من التمور بتبرع سخي من المملكة العربية السعودية

وطنا اليوم – دشن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري حملة توزيع 500 طن متري من التمور السعودية المخصصة لبرنامج الأغذية العالمي فرع الأردن، وتسليمها عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية، ليتم توزيعها على اللاجئين والأسر الأكثر احتياجا في جميع محافظات الأردن.

وحضر حفل التدشين الذي أقيم في مستودعات منظمة الغذاءالعالمية بالأردن ممثل برنامج الأغذية العالمي (WFP) والمدير القُطري البرتو كوريا مينديز، ومدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الأردن، السيد نايف بن صالح الشمري.

ورفع السفير السديري الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما يقدمانه من جهود إنسانية كبيرة لجميع المحتاجين والمتضررين حول أنحاء العالم، ولمركز الملك سلمان للإغاثة على متابعته وإشرافه المباشر على تنفيذ مثل هذه البرامج والمشاريع الإنسانية التي تساهم بتخفيف المعاناة على المحتاجين.

وقال السفير السديري ان هذا التبرع يأتي ضمن البرامج التي تُقدّمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.

بدوره، قال ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في الأردن، ألبرتو كوريا مينديز: لا تزال المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر الدول المانحة للبرنامج في الأردن، ونحن ممتنون لدعمهم المستمر ولهذه المساهمة السخية.

وسيتم توزيع التمور لتستهدف أكثر من 246 الف مستفيد من خلال برنامج الأغذية العالمي، تشمل اللاجئين السوريين في المخيمات، والأسر الأردنية الأكثر احتياجا واللاجئين الفلسطينيين في المجتمعات المحلية.