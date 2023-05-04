خلال زيارة للوزير الخرابشة لبغداد الأردن والعراق يوقعان مذكرة تفاهم تجهيز ونقل نفط العراق

وطنا اليوم – وقع الأردن والعراق اليوم الخميس مذكرة تفاهم لتجهيز ونقل النفط الخام التي يستورد الأردن بموجبها 10 الاف برميل على أساس معدل خام برنت الشهري ناقصا 16 دولارا للبرميل الواحد وذلك لتغطية فرق النوعية واجور النقل.

ووقع المذكرة وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة وعن الجانب العراقي وزير النفط حيان عبدالغني.

وقال الوزير الخرابشة في تصريح صحفي ان هذه الكمية تشكل حوالي 7% من احتياجات المملكة من النفط الخام مشيدا بعلاقات التعاون القائم مع الجانب العراقي في قطاع الطاقة واهمية المضي قدما في استكمال تنفيذ مشاريع التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وحول كميات النفط التي استوردها الأردن قال الوزير الخرابشة ان المملكة استوردت من العراق منذ شهر ايلول 2021 وحتى نهاية عام شهر آذار 2023 حوالي 5ر4 مليون برميل وبمعدل حوالي 992ر9 برميل يوميا.