الغذاء والدواء: عدم السماح باستيراد أسماك مخالفة وإتلافها

وطنا اليوم:أتلفت كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء في مركز جمرك العقبة كمية من أصناف الأسماك الطازجة المستوردة قدرت بنحو 1500 كغم كونه يمنع استيراد مثل هذه الأصناف وإدخالها إلى المملكة حسب الأنظمة والتعليمات المعمول بها.

وبين مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن عملية الإتلاف جاءت بعد عمليات تتبع وكشف دقيق على عدد من شحنات وإرساليات جمركية لأسماك طازجة مستوردة وسحب عينات منها للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية .

وأكد مهيدات على تطبيق المؤسسة لأشد التدابير والإجراءات الرقابية وفق أعلى المعايير والممارسات العلمية لإدارة المخاطر لضمان جودة وسلامة المواد الغذائية المستوردة واستيفائها للمعايير والمواصفات العالمية من خلال مفتشي المؤسسة في المراكز الجمركية والمعابر الحدودية اللذين يعملون على تدقيق الوثائق والشهادات الصحية اللازمة المرفقة مع إرساليات المواد الغذائية والكشف الظاهري وسحب العينات الممثلة من الإرساليات وإرسالها إلى المختبرات المختصة لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة التي تحدد نتائجها مدى المطابقة للقواعد الفنية الأردنية.