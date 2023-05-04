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التربية توافق على رفع رسوم 27 مدرسة خاصة

منذ 4 ثواني
التربية توافق على رفع رسوم 27 مدرسة خاصة

وطنا اليوم:قالت مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم ريما زريقات، إن الوزارة وافقت على رفع رسوم (27) مدرسة خاصة بنسبة 3 بالمئة من أصل (70) مدرسة تقدمت بطلبات رفع الرسوم للعام الجديد 2023.
وأضافت زريقات، أن نسبة 3 بالمئة تتناسب مع نسبة التضخم التي وصلت إلى 4.23 بالمئة وتراعي الظروف الاقتصادية لأولياء الأمور.
وأكدت زريقات أن الوزارة لن تتهاون أو تتساهل عن أي مدرسة أو روضة خاصة رفعت رسومها لتحقيق الربح المادي، دون تحقيقها الشروط المطلوبة وأخذها الموافقة الرسمية من لجنة رفع الرسوم التابعة للوزارة.
وبينت زريقات أن موافقة الوزارة على رفع الرسوم تأتي بموجب نظام التأسيس والترخيص للمؤسسات التعليمية الخاصة، الذي تضمن تعليمات دفع الرسوم المدرسية، وفق اشتراطات محددة.
وأشارت إلى إن الوزارة تستند إلى عدة مبررات في حال موافقتها على رفع رسوم أي مدرسة أو روضة خاصة، منها؛ خلو سجلها من أي عقوبة أو شكوى أو إساءة، وعدد الإعفاءات والمنح والخصومات التي قدمتها للطلبة، وعدد المقبولين من ذوي الإعاقات وتحقيق الخدمات المقدمة لهم، بالإضافة إلى الرعاية الصحية للطلبة جميعهم، ومعايير الجودة


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