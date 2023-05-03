هل تتجاوب دمشق مع مبادرة الأردن بالـ خطوة مقابل خطوة ؟

وطنا اليوم:حاور وناور الأردن الدبلوماسي بنشاط واضح في الملف السوري. وثمة مكاسب هنا تحتاج عمان إلى وقت إضافي حتى تقر أنها حصلت عليها، فعمان اليوم دبلوماسياً هي مهندس التفاصيل ضمن روح المبادرة الأردنية بالنسبة للجار السوري. وسياسة خطوة مقابل خطوة تجعل انسيابية إجراءات التطبيع مع دمشق عربياً مرتبطة بالتزامات سوريا وبصيغة قد ترضي الأطراف المتحفظة عربياً على صيغة ومعادلة عودة دمشق في القمة العربية المقبلة بقرار واحد وخاطف ثم استئناف الاتصالات معها لاحقاً.

الأردن بصيغة أو بأخرى، قدم مساحة تكتيك دبلوماسياً تسمح له بالبقاء فاعلاً في الملف، وقد تُجبر أطرافاً أخرى على الإصغاء، وإن تجزئة أي مكسب دبلوماسي تحصل عليه دمشق هو استراتيجية قد تكون فعالة في تغطية النواقص المرتبطة بسلبية النظام السوري تجاه بعض الملفات المهمة جداً والأساسية، مثل أمن الحدود، والميليشيات المسلحة، وعودة اللاجئين، وأيضاً مثل فتح المعابر الرسمية بجانب تركيا حتى تصل المساعدات إلى شمال شرق سوريا المنفصل عن النظام.

وجود وزير الخارجية السوري فيصل المقداد وحضوره اجتماع عمان، مؤشر، ولو كان محدوداً، على أن دمشق تظهر المرونة والجاهزية، وأن القوى الأساسية التي تسيطر على القرار السوري مثل روسيا وإيران، لا تعارض أو تناكف لا المبادرة السعودية ولا البرنامج النشط الذي تقترحه الدبلوماسية الأردنية.

ذلك إنجاز بحد ذاته، لكن المناورة الأردنية حققت في المقابل بعض المكاسب، فأغلبية نصوص بيان عمان تناسب المصالح والملاحظات والتحفظات الأردنية خلافاً لأن الوزير المقداد التزم بتجربة قد تكون الأولى من نوعها عام 2011 وقوامها عودة 1000 لاجئ سوري كدفعة أولى إلى مناطق آمنة ومخدومة ومؤهلة، وهو نموذج قابل للتطبيق لاحقاً.

وثائق العودة

ذلك يعني أن الجانب السوري سيصدر وثائق العودة لهؤلاء، وأنه سيسمح بالعمل على تأمين إقامتهم مع المجتمع الدولي، وهو أمر يخاطب واحداً من أهم مؤشرات القلق الأردني، ويؤسس لما يمكن وصفه بـ«بروفة» قابلة للتطبيق مستقبلاً، خصوصاً أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة قال: أين يعود المواطن السوري؟

وهو سؤال يظهر أن مسألة عودة اللاجئين السوريين طويلة ومعقدة ومرتبطة بتأمين مناطق عودتهم وليس فقط بقرار سياسي أو شخصي منهم، فيما يبدو أن عمان حققت على الأقل ورقياً، مكسباً إضافياً بموافقة المقداد على صيغة معالجة ملف النازحين داخل سوريا، على أن يبدأ ذلك بمخيم الركبان الصحراوي، الذي يعدّ واحداً من أبرز مؤشرات القلق الأمني الأردني بحكم قربه الحدودي.

إن تمكن عمان بغطاء عربي من تحقيق عودة 1000 لاجئ سوري على الأرض وترحيل سكان مخيم الركبان وإعادتهم إلى مناطقهم، هو إنجاز كبير جداً لو تحقق فعلاً، فيما تحدث لقاء عمان أيضاً في سياق لهجة معالجة النواقص عن استئناف العملية السياسية والحوار السياسي في الداخل السوري، في إشارة تلفت النظر إلى الرأي القائل بأن عودة سوريا إلى مقعدها فعلاً وواقعياً مقيدة بشرط موضوعي عنوانه إنهاء الحالة الداخلية التي قادت أصلاً للجوء والحرب، خلافاً لأن عمان قطفت من الاجتماع التشاوري فكرة العمل على طرد كل المسلحين الأجانب في الداخل السوري وإنجاز ذلك بتدشين لقاءات أمنية وحدودية فوراً.

اعتبارات واحتياجات المطبخ الأمني الأردني استقرت بوقار في عمق الحراك الدبلوماسي للوزير الصفدي، وكان ذلك سبباً في تحقيق مكاسب على الورق أيضاً يمكنها أن تصبح واقعية أكثر إذا ما تم إدخال الورق المشار إليه في عملية سياسية بغطاء عربي يرتبط بكل تلك الحوارات التي تحمل اسم دمشق ومقعدها في القمة العربية