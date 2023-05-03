الأردن يدين اقتحام الملحقية الثقافية السعودية في الخرطوم

وطنا اليوم:دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاقتحام المسلح والتخريب الذي استهدف الملحقية الثقافية السعودية في العاصمة السودانية الخرطوم، يوم أمس.

وأعربت الوزارة عن تضامن المملكة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، وإدانتها واستنكارها لكافة أشكال العنف والتخريب، وبخاصة تلك التي تستهدف المباني الدبلوماسية وتنتهك حرمتها، مؤكدة ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وبخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية