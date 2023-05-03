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قاضي القضاة: لا يوجد زواج أطفال في الأردن

منذ ساعة واحدة
قاضي القضاة: لا يوجد زواج أطفال في الأردن

وطنا اليوم:أكّد الناطق باسم دائرة قاضي القضاة أشرف العمري، الأربعاء، عدم وجود زواج أطفال في الأردن بالمعنى المتداول في العالم.
وقال، لدينا زواج بالفئة العمرية ما بين 16-18 لأن القانون الأردني من القوانين التي نظمت هذا الزواج بالفئة العمرية المذكورة، والأصل في الزواج لدينا 18 عاما وأعطى استثناء من قبل ذلك من 16-18 عاما ضمن إجراءات ومسارات قضائية محددة للتحقق من الاشتراطات، وذلك في تصريح للمملكة.
وأضاف العمري، أن القانون جرم الزواج دون 16 عاما في الأردن وبتجريم صحيح ضمن قانونين؛ وهما قانون الأحوال الشخصية الأردني وقانون العقوبات الأردني، وأيضا تقوم النيابة العامة الشرعية بتتبع أي حالات يحدث فيها خرقا للقانون أقل من الفئة العمرية المنضبطة.
بخصوص الأرقام في الأردن، تحدث العمري عن 3 حالات لكل 100 حالة في هذه الفئة العمرية التي تخضع لهذا النوع من الإجراءات، بينما 97% من الفتيات بين سن 16-18 هم على مقاعد الدراسة أو لا يخضعون لأي نوع من هذا الاجراء


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