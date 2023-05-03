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إخلاء مريضة وزنها نحو 400 كيلوغرام من الزرقاء إلى عمان

منذ ساعة واحدة
إخلاء مريضة وزنها نحو 400 كيلوغرام من الزرقاء إلى عمان

وطنا اليوم:تمكن فريق متخصص من كوادر دفاع مدني الزرقاء والمؤلف من 20 شخصا اليوم من إخلاء مواطنة ثلاثينية وزنها حوالي 400 كيلو غرام من منزلها في الزرقاء لواء الرصيفة في عمارة في الطابق الثاني إلى أحد مستشفيات العاصمة عمان لاستكمال علاجها من مرض السمنة المفرطة.
وقال مدير دفاع مدني الزرقاء العقيد المهندس محمد خريسات انه تم استخدام معدات خاصة لإخراجها من منزلها نتيجة وزنها الزائد بعد وضع خطة خاصة وعمل مسح شامل للمنزل منذ يوم أمس.
من جانبها عبرت المواطنه (ناديا ) عن سعادتها بالخروج من المنزل الذي لما تغادره منذ حوالي 16 عاما
وقالت إنها اليوم ترى الشمس للمرة الأولى منذ 16 عاماً، حيث كانت حركتها تنحصر على غرفة مثل الخندق لا ترى الشمس.
وتحدثت المريضة مع الدفاع المدني لصعوبة نقلها، ومطالبتها بالعلاج من السمنة المفرطة، أملاً أن يسمع جلالة الملك صوتها ويساعدها باستكمال العلاج


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