الدراسات الاستراتيجية يرد على المشككين

وطنا اليوم – قال رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية زيد عيادات: إن من يجري عليهم الدراسة والاستطلاع هم أساتذة جامعات وقادة الرأي

وأكد أن اعتماد قادة الرأي في الدراسات الاستطلاعية حول تقييم الحكومة جاء ردا على المشككين الذين يقولون بأن المركز همش قادة الرأي

وأضاف أنه “كان من المفروض أن تجري الدراسات في رمضان، لكن تم التأجيل إلى ما بعد العيد للابتعاد عن الأجواء السلبية ونكون حياديين”

وأشار إلى أن من رأى أن هناك تغير في مجال قدرة الحكومة والأداء نسبتهم ضئيلة جدا، وفق ما جاء في الدراسة التي أعلن نتائجها الثلاثاء

ولفت إلى أن 3 أرباع الأردنيين يرون أن الأمور في الأردن تسير بالاتجاه السلبي ولا يثقون بأن الحكومة قادرة على فعل أي شيء

وأوضح أن أداء الحكومة تأثر بالحرب الروسية الأوكرانية والأزمات العالمية وجائحة كورونا

وبينت الدراسة أن 74 بالمئة من الأردنيين يعتقدون بأن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه غير الصحيح مقارنة ب80 بالمئة قبل عامين

وأكد أن الأردنيين يثقون بالمؤسسات الأمنية بنسبة كبيرة جدا، إضافة إلى أنهم يثقون بالقضاء، بينما لا يثق الغالبية العظمى من الأردنيين بالحكومة ومجلس النواب والأحزاب والمجالس البلدية>