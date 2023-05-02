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السيطرة على تغيير طفيف بنوعية المياه في عين الباشا

منذ ساعة واحدة
السيطرة على تغيير طفيف بنوعية المياه في عين الباشا

وطنا اليوم:سيطرت شركة مياه الأردن “مياهنا”، مساء أمس الاثنين، على تغيير طفيف في نوعية مياه الشرب في ثلاث دخلات بمنطقة مخيم عين الباشا.
وأوضحت الشركة في بيان، اليوم الثلاثاء ، أن اتصالاً هاتفياً من أحد المواطنين، أفاد بتغيير نوعية المياه في منزله، وتوجهت فرق الشركة الفنية، ونفذت مسحا شاملا لمنطقة الشكوى، حيث تم عزل المنطقة وفصل عدد من الوصلات المنزلية احترازياً.
ونوّهت إلى أن جميع الإجراءات التصويبية تتم بالتنسيق مع المختصين في سلطة المياه ووزارة الصحة، مؤكدة تزويد المواطنين في منطقة الشكوى بالمياه بواسطة صهاريج الشركة.
وذكرت أن الفرق الفنية تعمل على تفريغ الخزانات وتعقيم المنطقة المعزولة وكلورتها وغسيلها، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات التصويبية اللازمة لإعادة المياه إلى المنطقة بعد التأكد من مطابقتها المواصفة الفنية، بالتنسيق الكامل مع المختبرات المركزية في سلطة المياه ووزارة الصحة ومختبرات شركة مياهنا


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