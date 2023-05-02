وزير الأوقاف: تدريب الأئمة والوعاظ وتسليحهم بالفقه

وطنا اليوم:قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، إن الوزارة تعمل على تأهيل وتدريب الأئمة والوعاظ والخطباء والواعظات والمؤذنين من خلال عقد الدورات العلمية والورش والمحاضرات والملتقيات الوعظية.

جاء ذلك خلال رعايته، اليوم الثلاثاء، حفل تخريج الدورة العلمية الشرعية المتخصصة المنهجية الأولى، الذي نفذته الوزارة في معهد الملك عبدالله الثاني لإعداد الدعاة وتأهيلهم وتدريبهم.

وحضر الحفل سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالكريم الخصاونة وأمين عام وزارة الأوقاف الدكتور عبدالله العقيل وأمين عام دائرة الإفتاء العام للمملكة الدكتور أحمد الحسنات ومساعد أمين عام الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد الإسلامي الشيخ إسماعيل الخطبا ومدير معهد الملك عبدالله الثاني لإعداد الدعاة وتأهيلهم وتدريبهم الدكتور يوسف الشبلي ومندوب مفتي عام القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي المقدم الدكتور شادي عبيدات، ومستشار وزير الأوقاف الدكتور شحادة العمري، ومديرة مديرية الشؤون النسائية الدكتورة لميس أبو هزيم.

واكد الوزير الخلايلة، أن الهدف من عقد هذه الدورات زيادة العلم لدى الأئمة والوعاظ وتسليحهم بالفقه، لافتا الى انه يتطلع لشمول جميع كوادر وزارة الأوقاف بهذه الدورة، لتكون فاتحة لدورات أخرى متعلقة بالفقه وأصوله والتفسير وعلوم الحديث التي ستعقدها الوزارة مستقبلا.

وأضاف، أن وزارة الأوقاف عملت على تفعيل معهد الملك عبدالله الثاني لإعداد الدعاة وتأهيلهم وتدريبهم، حيث سبق وأن عقدت دورات محلية ودولية لشرح مضامين رسالة عمان بمشاركة كوكبة من العلماء والمفكرين والمختصين من مختلف دول العالم.

من جانبه، قال الإمام الخريج الشيخ أشرف الهزايمة، إن هذه الدورة كانت محفلا عظيما ومجلسا مباركا، شملت تفسير القرآن الكريم وعلوم القران وعلوم الحديث والفقه وأصوله والسيرة النبوية الشريفة وتعلم النحو وعلم السلوك والتربية.

وثمن الهزايمة، جهود وزارة الأوقاف في عقد مثل هذه الدورة العلمية التي تقوم على ترسيخ المفاهيم الإسلامية القائمة على الاعتدال والوسطية بعيدا عن لغة التشدد والتطرف، داعيا إلى مواصلة الوزارة لتكثيف نشاطاتها ودوراتها العلمية الشرعية.

يشار إلى أن الدورة العلمية الشرعية المتخصصة المنهجية الأولى انطلقت أعمالها في الخامس عشر من كانون الثاني ولغاية 15 آذار الماضي.

وفي ختام الحفل كرم وزير الأوقاف، الخريجين بتوزيع الشهادات عليهم، كما كرم أعضاء الهيئة التدريسية بتسليمهم الدروع.